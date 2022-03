Sacchi: “Il nostro calcio arretrato a 60 anni fa. I club vivono di debiti, si nutrono di questo come se fosse normale ”

L’ex CT della Nazionale Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Vogliamo vincere come viviamo. Pensiamo sempre che arriverà qualcuno o qualcosa a sistemare le cose al posto nostro. Siamo arretrati a sessant’anni fa. Il calcio e il nostro Paese. Non ci sono idee. Di cosa ci stupiamo?

Mancini non ha colpe. Deve restare ma non senza avere garanzie dalla Federcalcio e da Gravina che qualcosa cambierà nel sistema calcio italiano.

La Francia ha qualcosa come 14 centri federali, la Germania qualcuno in più, in Inghilterra è la stessa cosa. E noi?

Che piano abbiamo? Non mi pare che si parli di investimenti in questa direzione.

I club vivono di debiti, si nutrono di questo come se fosse normale. Prendono 15 o 20 ragazzini alla volta all’estero, tanto li pagano pochissimo e incrociano le dita sperando che nel gruppo spunti l’affare che sistemi i loro conti. E

c’è qualcuno che dice qualcosa? Lavoriamo con presunzione, pensando di essere furbi. Il risultato è questo. E’ più semplice andare avanti con le scorciatoie che con il lavoro duro, sodo, premiando il merito.