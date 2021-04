Sacchi torna sullo scudetto del ’90: “Una truffa, non dico altro altrimenti rischio la galera”

L’ex storico tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha parlato cosi ai microfoni di Radio Uno nella trasmissione Un Giorno da Pecora:

“Ero profondamente deluso dalla giustizia perché ci avevano portato via un campionato con un truffa. Tutti avevano visto che Alemao era rimasto a terra a Bergamo anche se la monetina non gli aveva fatto così male. Giocavamo meglio del Napoli, sarebbe stato giusto se avessimo vinto noi. Quella volta ci furono cose poco chiare che poi ho saputo, ma sto zitto altrimenti mi mettono in galera. Diciamo che la politica non fu estranea alla vicenda”.