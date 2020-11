Salah positivo al Covid, l’ex giocatore Mido attacca: “Suo fratello si è sposato con 800 invitati, Mohammad ha abbracciato tutti”

Mohammad Salah è risultato positivo al Covid-19.All’emittente El Nahar Tv l’ex giocatore Mido ha rilasciato clamorose dichiarazioni:

“So benissimo che potrei finire sotto attacco per i miei prossimi commenti, ma devo comunque farli. Mohamed Salah ha fatto un grandissimo errore a partecipare al matrimonio di suo fratello a pochi giorni da una partita con la nazionale egiziana. Ha dimostrato una grande negligenza riguardo le misure di prevenzione contro il coronavirus ed il risultato è che ora è infetto, mettendo a rischio la salute anche dei suoi compagni. Non doveva andare al matrimonio, specialmente ora. C’erano 800 persone e la metà lo ha abbracciato e baciato. L’altro punto è che i responsabili non parlano, il che dimostra che Salah è ancora più importante della nazionale. Quando io ho saltato la Coppa d’Africa nel 2006 mi hanno escluso per sei mesi. E invece stavolta i dirigenti federali non hanno detto una parola, perchè sono dei codardi e temono la reazione dei tifosi di Salah. Io non mi pongo il problema e dico quello che va detto. Salah deve essere incolpato di quello che ha fatto, ma tutti hanno paura di dirlo“.