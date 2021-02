Gennaro Tutino sta disputando un’ottima stagione con la Salernitana. Il gol dell’1-0 al 23′ di Salernitana-Chievo (partita ancora in corso) ne è la conferma. L’attaccante di proprietà del Napoli con un gran uno-due con Casasola trafigge Semper e firma il momentaneo vantaggio granata. Ottavo gol stagionale per lui, 7 in Serie B e 1 in Coppa Italia