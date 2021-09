Salernitana, il ds Fabiani: “Portare Ribery a Salerno sarebbe come portare Maradona a Napoli”

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ribery? È vero che può esserci un interesse per questo calciatore, ma per fare i matrimoni bisogna essere in due. Noi l’idea ce l’abbiamo. Per trovare un accordo ci vogliono giorni, contatti continui. Non è neanche un problema economico, è un problema di fattibilità. La Salernitana può essere interessata, ma deve arrivare anche l’ok del calciatore. Nella Salernitana non c’è soltanto Simy. Abbiamo un organico importante con tanti giocatori che sono delle sicurezze. La squadra è completa in tutti i suoi reparti. Poi se viene una ciliegina sulla torta come Ribery sarà tutto di guadagnato. Portare Ribery a Salerno sarebbe come portare Maradona a Napoli. Il giocatore innalzerebbe la visione globale del calcio in una piazza come la nostra. L’offerta c’è ed il giocatore la sta valutando. Siamo fiduciosi”.