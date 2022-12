Salernitana, l’avv.Fimmanò: “Demme? Il Napoli è una bottega cara”

Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Maradona non ha nulla a che vedere con Messi. Diego incarna uno spirito filosofico, qualcosa che va ben oltre il calcio. Tra mille anni sarà l’unico calciatore di cui si parlerà ancora. Come si può paragonare un fuoriclasse del pallone come Messi con un’icona sociologica? Mercato Salernitana? Morgan De Sanctis è un direttore sportivo di grande valore; saprà fare tutte le valutazioni opportune per rinforzare la Salernitana. Confermo che ci furono dei contatti con Mertens e che alla fine l’operazione non si chiuse per ragioni economiche. Demme? Da tifoso dico che il Napoli, secondo me, Diego Demme lo deve dare per far giocare Gianluca Gaetano. In quel ruolo la Salernitana è coperta da un bravissimo calciatore, giovane e molto promettente, come Bohinen. Ovemai ci fossero le condizioni economiche si vedrà ma il Napoli è una bottega cara”.