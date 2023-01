Salernitana-Napoli, il piano della Questura per i tanti tifosi azzurri di Salerno

Dopo gli scontri tra tifosi del Napoli e tifosi della Roma è stato disposta la chiusura dei settori ospiti delle due squadre per diverse giornate. La prima criticità si presenta però già per la prossima partita contro la Salernitana. Sono tantissimi infatti i tifosi azzurri residenti in provincia di Salerno. Sarà quindi facile per loro acquistare il biglietto. Ecco che il Corriere dello Sport riporta di come le autorità stiano pensando di creare all’Arechi delle zone cuscinetto in Tribuna e nei Distinti dove sarà possibile raggruppare i tifosi del Napoli.