Milan in dieci ad inizio ripresa nel match in corso contro la Samdoria. Dopo il primo giallo per una sbracciata nel primo tempo, Leao rimedia il secondo cartellino e la conseguente espulsione. Il portoghese tenta una rovesciata, ma colpisce in pieno volto Ferrari. Con il rosso l’attaccante del Milan salterà la prossima sfida di campionato contro il Napoli.