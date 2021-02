Sanremo, duetto inedito tra Mihajlovic e l’amico Zlatan sul palco dell’Ariston

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica Sinisa Mihajlovic dopo essere stato al centro dell’attenzione per le critiche ricevute dai tifosi, il tecnico torna a far parlare di sè ma stavolta il Bologna non c’entra. Stando a un’indiscrezione che arriva direttamente da Sanremo, il tecnico serbo sarà ospite al festival di Sanremo insieme al caro amico Zlatan Ibrahimovic. Al termine della sua esperienza in Mls, l’attaccante di Malmo è stato contattato più volte dal tecnico dei rossoblù ma come ben noto alla fine Zlatan ha optato per il ritorno al Milan. Da lì pare che sia nata però una profonda stima e anche un amicizia, e c’è chi non esclude la possibilità di vedere un duetto sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus.