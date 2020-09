Santamaria, l’agente: “Ho parlato con il Napoli ma non ha soldi per prenderlo. Su Koulibaly al PSG…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Yvan Le Mee, agente tra gli altri di Baptiste Santamaria.

“Koulibaly al PSG? Abbiamo visto nella partita contro il Marsiglia che manca un leader in difesa. I soldi io penso che siano un problema in questo momento, normalmente non lo sarebbe ma ora è molto più difficile. Il giocatore penso sia giusto per loro ma non so se è il momento giusto per fare un’offerta, però ne avrebbero bisogno. Sappiamo che Leonardo fa bene il mercato in Italia ma a queste cifre adesso sembra difficile.

Magari potrebbero rientrare nell’affare alcuni giocatori, mi sembra che il Napoli cerchi dei centrocampisti magari in prestito. Il PSG potrebbe anche proporre qualche centrocampista. Io ho parlato con il Napoli per Santamaria ma ora non hanno soldi per prenderlo. Io ora sono a Friburgo e spero di chiudere il trasferimento, speriamo di finire le cose stasera. Abbiamo parlato anche con il Villarreal ma l’Angers non aveva trovato l’accordo con gli spagnoli. Ora Santamaria vale 15 milioni di euro, mi hanno chiamato 2-3 società di Serie A ma lo volevano in prestito con diritto di riscatto, per l’Angers è impossibile perché ha bisogno di prendere soldi subito.

PSG-Koulibaly si farà? Io non vedo giocatori di altro livello sul mercato. Piace alla società e a Leonardo, può giocare con tutti. Però va trovata la formula economica”.