Sassuolo, Carnevali: “Vogliamo tenere Boga, ma valuteremo eventuali offerte”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di Boga ai microfoni di Domenica Sport su Radio 1:

“Boga è un giocatore che in pochi conoscevano, dobbiamo dare merito al nostro scouting che lo ha scovato e a De Zerbi che lo ha fatto crescere. Ci sono richieste da società italiane e straniere, le valuteremo. La volontà è quella di tenerlo con noi, per un progetto di crescita facendo dei sacrifici nei limiti del possibile. Il modello Sassuolo lo portiamo avanti con tutte le difficoltà che ci sono, in un momento come questo abbiamo il dovere di continuare nel nostro progetto di crescita per migliorarci mantenendo i piedi per terra. Un occhio al bilancio, che è importante, senza dimenticare i risultati sportivi“.