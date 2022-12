Sassuolo, Dionisi: “Raspadori è insostituibile, può fare più ruoli”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni de Il Terzo Uomo:

“Per il Sassuolo Raspadori è insostituibile, per me era inutile andare a cercare un giocatore come lui perché ci sarebbe stato il paragone e avrebbe fatto meno bene perché Giacomo può fare più ruoli – riporta Sassuolonews.net -. Con l’Atalanta nella partita di ritorno gli avevo chiesto di giocare tra le linee senza palla e andare a fare la mezzala con la palla, una cosa abbastanza atipica per un giocatore offensivo, lui riesce a fare più ruoli. Già l’anno scorso avevamo giocato con i tre in mezzo al campo, pur giocando con Jack esterno. Quest’anno perdendo Raspadori la volontà è stata quella di ricercare più equilibrio in mezzo al campo giocando con due interni di centrocampo, dunque lo spazio tra le linee è da occupare con le mezzali con in più la capacità di entrare in area su cross, fermo restando che non abbiamo avuto tutti gli interpreti migliori in fase offensiva e averli o non averli, non siamo un top club, fa tanta differenza perché l’inerzia della gara cambia se vai in vantaggio o meno e avendo giocatori con maggiore o minore capacità realizzativa, questo fa la differenza”.