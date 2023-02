Sassuolo-Napoli 0-2, le pagelle di IamNaples.it: Kvara e Osimhen ineluttabili

Il Napoli conquista un’altra vittoria, stavolta al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 0-2. Decisivi i gol di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, sempre più capocannoniere della Serie A. La miglior coppia gol del campionato italiano, una delle migliori d’Europa -forse la migliore- che regala un momentaneo +18 sulla seconda classificata, l’Inter. Nota di merito anche per la prestazione di Kim Min-Jae. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6,5: Sul palo di Laurienté è battuto, così come nell’occasione del gol annullato. Poi neutralizza con sicurezza e decisione ogni pallone che arriva dalle sue parti. Bene anche con i piedi.

Di Lorenzo 6,5: Ha il duro compito di marcare un vero e proprio diavolo, aiutato anche dai compagni ci riesce con qualche affanno, ma è merito dello stesso Laurienté. Sfiora anche il gol quando si lancia in avanti.

Rrahmani 6,5: Dei due centrali è quello meno appariscente, ma fa un lavoro prezioso, non solo in marcatura, ma anche quando deve impostare l’azione e cambiare gioco con lanci lunghi anche in direzione di Kvara.

Kim 7,5: Il coro ‘Kim Kim Kim’ risuona al Mapei Stadium più o meno ogni 7′, è merito suo e della sua attenzione in ogni zona del campo. Un’efficacia che si manifesta in modo qualitativamente alto quando arrivano quei palloni vaganti. Via il pallone. Senza disdegnare qualche sgroppata in attacco.

Olivera 6,5: Diventa una costante offensiva ogni minuto che passa, a volte si ritrova anche in area di rigore per calciare. Difende altrettanto bene quando viene attaccato da Bajrami. Viene disturbato da Defrel in fuorigioco quando segna Laurienté.

Anguissa 6,5: Il discorso è quasi lo stesso in ogni partita, gioca come se fosse per strada insieme agli amici, ma questo è un merito e non un errore. Sempre rilassato, fa la cosa giusta, magari pecca di brillantezza in alcuni momenti, ma è normale. Vicino al gol con un tiro dalla distanza. Dal 78′ Ndombele s.v.

Lobotka 7: Comanda lui, dategli un pallone sporco e dopo averlo coccolato e abbracciato con i piedi, lo mette con qualità dove vuole. Protagonista di altri 90′ di altissimo livello, alza anche il livello degli altri offrendo copertura in ogni zona a prescindere dal possesso della palla.

Elmas 6,5: Sembrano lontani anni luce i tempi in cui si lamentava sui social, oggi parte titolare, gioca bene, fraseggia coi compagni e offre tante soluzioni. Spalletti lo utilizza prima mezzala e poi nel tridente: la sua più grande qualità è fare ottimamente ovunque. Dall’85’ Zerbin s.v.

Politano 6,5: Nel suo repertorio personale oltre al movimento palla al piede a rientrare sul sinistro, ormai è entrato anche il lancio lungo per Osimhen. Perché sono sempre precisi e potenti il giusto, insomma, spende tanto e propone qualità quando deve. Non brillante, ma 57′ buoni in una settimana difficile. Dal 58′ Zielinski 6,5: Entra e gestisce bene il pallone, prende tanti colpi così come i suoi compagni di squadra -non puniti da Colombo-, propone gioco con lucidità.

Osimhen 8: Ineluttabile come se fosse Thanos nei film degli Avengers, è un costante pericolo per Tressoldi ed Erlic, segna un gol pazzesco, ma ne sbaglia un paio relativamente ‘semplici’ -tra mille virgolette-. Migliora di partita in partita nella gestione del pallone e nel dialogo coi compagni, la sensazione che dà è che possa segnare in qualsiasi momento anche da posizione impossibile. Dall’84’ Simeone s.v.

Kvaratskhelia 8: Fa un gol partendo da metà campo, prende la standing ovation dei suoi tifosi quando viene sostituito, s’intende alla perfezione con Osimhen, dribbla anche l’erba del prato. Il biglietto per entrare allo stadio si paga per ammirare giocatori come lui. Dal 78′ Lozano s.v.

Spalletti 7: Schiera la miglior formazione possibile coi consueti tre cambi per alternare qualcuno in vista della Champions. La partita può aprirsi in ogni momento e tiene in campo in migliori. Se il Napoli occupa quella posizione in classifica è soprattutto merito suo, conquista un’altra vittoria in uno stadio difficile e mette un altro tassello nel puzzle definitivo.

Nico Bastone