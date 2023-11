Schira – Napoli, offerta di 1,2 milioni a Tudor con opzione

Nicolò Schira, esperto di mercato, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la trattativa tra il Napoli e Igor Tudor:

“Il Napoli ha offerto 1,2 milioni l’anno a Tudor fino a giugno 2024, con opzione unilaterale (a 2 milioni) in favore di De Laurentiis”.

#Napoli have offered to Igor #Tudor a salary of €1,2M until June 2024 with unilateral option for a further year (salary of €2M) in favor of De Laurentiis. #transfers https://t.co/zYNF0e549V

