Schwoch: “Il Milan ha meritato, il Napoli al momento non è brillante come prima”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Rigore su Lozano? Sì, c’è il contatto e per l’arbitro era difficile vederlo: il VAR non è intervenuto, ma nell’ambito delle due partite il Milan ha meritato un po’ di più. Il Napoli sta facendo una annata strepitosa, poi magari se ti assegnano il rigore cambia tutto per gli azzurri. E’ giusto dire che il Napoli non è più brillante come due mesi fa, ma non si può tenere lo stesso ritmo per tutte le partite: anche mentalmente si fa grossa fatica ad andare avanti, per arrivare a certi livelli il Napoli può e deve ancora crescere, non è certo il Real Madrid o il Bayern Monaco che hanno la Champions League nel DNA”.