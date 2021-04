Schwoch: “Napoli, la conferma di Gattuso darebbe continuità, Mertens è insostituibile”

“Un’eventuale conferma di Rino darebbe continuità al Napoli. Per il momento Mertens è superiore a Osimhen”. L’ha detto ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch. “Spero che a fine stagione il presidente del Napoli e l’allenatore possano sedersi a tavolino per continuare insieme, soprattutto nel caso di qualificazione in Champions. A proposito di ciò, la vittoria contro la Lazio è stata fondamentale. Però adesso gli azzurri non devono sedersi. La partita di Torino nasconde tante insidie, perché i granata non hanno ancora messo in cassaforte la salvezza”. In molti si rammaricano dei tanti infortuni subiti dal Napoli, perché senza quei problemi gli azzurri avrebbero lottato per lo scudetto. Schwoch non sembra di questo avviso. “Per lottare per lo scudetto non bastava evitare tutti gli infortuni che ha subìto il Napoli, bisognava sbagliare il meno possibile. In questo senso l’Inter è stata superiore e merita di vincere lo scudetto”. Come Mertens merita di giocare titolare al centro dell’attacco al posto di Osimhen. “In questo momento Mertens è insostituibile, Osimhen non sembra ancora pronto per gestire le pressioni della piazza di Napoli. Però ogni anno è migliorato sempre di più e sono sicuro che nella prossima stagione farà vedere di che pasta è fatto”.