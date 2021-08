Sconcerti: “Per squadre come il Napoli questi sono i momenti migliori: tutti gli avversari sono in difficoltà”

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Le società cercano di ridurre i costi e il monte ingaggi? Ci sono dei contratti e bisogna vedere cosa pensano i giocatori, non è completamente vero che non si ha la forza economica per mantenere i calciatori. I debiti della pandemia c’erano anche prima, il Covid li ha solo amplificati. Certamente c’è un problema, perché il calcio ha finito tutta l’energia che in questi anni ha gestito malissimo. Credo che per squadre come il Napoli, non troppo abituate a vincere, questi sono i momenti migliori, perché tutti gli avversari sono in difficoltà. E’ vero che anche il Napoli ha difficoltà, ma in questa situazione può lottare alla pari con tutti gli avversari di sempre”.