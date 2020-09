Sconcerti: “Senza Callejon il Napoli fatica a trovare equilibrio. Squadra poco fisica”

Il giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, ha dichiarato che il Napoli manca di equilibrio a causa della partenza di Callejon. Nella prima di campionato in trasferta contro il Parma, il mister Rino Gattuso ha affidato il ruolo dell’ex 7 spagnolo a Hirving Lozano. Il messicano è stato il migliore in campo, ma non si può negare che le caratteristiche dei due attaccanti siano totalmente differenti.

“Un’ala come Callejon ti rende equilibrato anche un 4-2-3-1 o un attacco con due centravanti. Un Napoli senza Callejon fatica a trovare equilibri. Per Gattuso penso che due centravanti come Insigne o Politano credo siano troppi. Col Parma ha forzato a mettere due punte. Se si corre, nel calcio però si può fare tutto. Ma questo Napoli non è una squadra fisica ma con qualità. Servirà trovare un equilibrio”.