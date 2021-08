Scugnizzeria in the World – Buone prestazioni di Folorunsho e Sgarbi

Riecco l’appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto del primo fine settimana della stagione:

Serie B, Pordenone-Perugia (Folorunsho)

Vittoria degli umbri grazie alle rete di Murano. Buona gara per Folorunsho che riesce ad essere anche pericoloso, colpendo anche un palo.

Serie B, Crotone-Como 2-2 (Contini)

Pareggio ricco di gol tra Crotone e Como. I padroni di casa vanno in vantaggio con Mulattieri al 49′, ma i lombardi pareggiano subito dopo 4 minuti con la rete di Iovine. Mulattieri riporta ancora davanti il Crotone. Il Como non si arrende e pareggia di nuovo a dieci minuti dal termine con il rigore realizzato da Gliozzi. Contini è rimasto in panchina per tutto il match.

Coppa Italia di Serie C, Legnago Salus-Lucchese (Sgarbi)

La Lucchese ha battuto sul campo il Legnago per 0-3 grazie alle reti di Gibilterra, Nanni e il rigore di Semprini ma la vittoria dei toscani non è stata omologata a causa dell’impiego dal primo minuto di Marco Bellich, giocatore non utilizzabile a causa di una sanzione ricevuta con il Novara nella passata edizione di Coppa Italia. Sgarbi è stato più volte pericoloso prima di uscire nella ripresa.

Coppa Italia di Serie C, Virtus Francavilla-Taranto (Prezioso e Labriola)

Successo della Virtus Francavilla per 2-o grazi alle reti di Maiorino. Prezioso, di proprietà del Napoli e in prestito ai padroni di casa, è stato ammonito. Anche Labriola, sempre ceduto in prestito dalla società partenopea ma al Taranto, è stato ammonito.

DI WILLIAM SCUOTTO