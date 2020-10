Scugnizzeria in the World – In goal Gaetano su calcio di punizione. Bene Zerbin

Pareggio nella sfida tra Lecce e Cremonese. La squadra ospite era andata in vantaggio per 0-2 grazie alle reti di Gaetano prima e Valzania poi. Nel secondo tempo i salentini hanno raggiunto il pari grazi ai gol di Dermaku e Coda. Gaetano ha disputato tutti i 90′.

Serie C, Modena-Feralpisalò 0-0 (Prezioso, Mezzoni)

Nella prima frazione di gioco tanto nervosismo con i due club che incassano un totale di 5 ammonizioni in poco meno di 30 minuti di gioco. Poi esce fuori la forza dei canarini, con tante occasioni create e Spagnoli e Scappini che non riescono a capitalizzare gli spunti del solito Sodinha. Nella ripresa si chiude la Feralpisalò con un De Lucia in grande spolvero con degli interventi sempre precisi e puntuali. Dall’altra parte invece la girandola dei cambi non porta al risultato sperato e la partita resta inchiodata fino alla fine sullo 0-0. Mezzoni è stato sostituito al 60′ a causa di problemi fisici. Prezioso, in prestito al Modena, è subentrato al 71′.

Serie C, Alessandria-Grosseto 0-1 (Russo)

Vittoria del Grosseto sul campo dell’Alessandria per 0-1. Il gol decisivo è stato siglato da Moscati al 93′. Ospiti che salgono a 12 punti insieme al Novara in testa alla classifica. Raffaele Russo, attaccante del Napoli in prestito al Grosseto, ha visto dalla panchina la vittoria dei suoi.

Serie C, Pro Vercelli-Juventus U23 1-o (Zerbin)

La Pro Vercelli ha battuto la Juventus U23 1-0, match valevole per il sesto turno del girone A di Serie C. La partita l’ha decisa un gol di Comi al 25′ del primo tempo. Buona la gara di Alessio Zerbin, ala in prestito dal Napoli, partito titolare. Il giovane classe ’99 è stato ammonito al 66′ ed è stato poi sostituito all’86’ lasciando il campo per Graziano.

Serie C Legnago-Perugia 0-2 (Zanoli, Senese e Sgarbi)

E’ finita 0-2 la partita tra Legnago e Perugia. Seconda vittoria consecutiva per il Grifo, mentre il Legnago trova la prima sconfitta del suo campionato. Tra le fila della squadra di casa ci sono tre calciatori in prestito di proprietà del Napoli: si tratta di Zanoli, Senese e Sgarbi. Il primo ha disputato tutti i 90′, mentre gli ultimi due non hanno preso parte alla gara.

Serie C, Fermana-Gubbio 2-1 (Labriola)

Vittoria meritata della Fermana. Decisivo il calcio di rigore trasformato da Neglia, cui poi è seguita una buona gestione della sfera dei padroni di casa. Labriola è rimasto in panchina per tutto il match.

Serie C, Juve Stabia-Cavese 2-0 (Zedadka)

Torna al successo la squadra di Padalino che sale così a 10 punti in classifica mentre la Cavese subisce la quarta sconfitta in 5 partite di campionato e resta all’ultimo posto con un punto. Reti di Mastalli e Vallocchia. Grande ingenuità di Zedadka che è stato espulso al 28′

DI WILLIAM SCUOTTO