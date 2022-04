Scugnizzeria in the World – Luperto, espulsione e polemiche in Fiorentina-Empoli

Benvenuti al consueto appuntamento di IamNaples.it con Scugnizzeria in the World, ovvero l’approfondimento sul weekend vissuto dai calciatori di proprietà del Napoli in prestito in giro per l’Italia e l’Europa.

Serie A, Fiorentina-Empoli 1-0 (Luperto)

I futuri avversari del Napoli vincono 1-0, grazie alla rete decisiva segnata da Nico Gonzalez. Luperto espulso per doppia ammonizione, una decisione discutibile di Massimi che ha scatenato l’ira del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi nei confronti del designatore Rocchi presente in tribuna al Franchi.

Pro League, Anderlecht-Charleroi 4-0 (Zedadka)

Vittoria per i padroni di casa, a segno con Kouame, Zirkzee, Amuzu e Murillo. Karim Zedadka non è stato convocato per infortunio.

Serie B, Cremonese-Reggina 1-1 (Gaetano)

In vantaggio la Cremonese al 50′ con Ciofani, il pareggio dei è arrivato a 10′ con Galabinov. Gaetano è partito titolare ed è stato sostituito al 46′.

Serie B, Lecce-Frosinone 1-0 (Zerbin)

Il Lecce vince 1-0 e si mette a -1 dalla Cremonese, decisivo il gol di Massimo Coda al 40′. Alessio Zerbin è partito titolare ed è stato sostituito al 60′.

Serie B, Cosenza-Parma 1-3 (Palmiero)

Tre punti d’oro per il Parma in casa del Cosenza, ottenuti grazie a una doppietta di Bernabe e un gol di Danilo. Nel mezzo, la rete di Larrivey. Luca Palmiero ha ricevuto un’ammonizione nel primo tempo ed è stato sostituito a 6′ dalla fine.

Serie B, Brescia-Vicenza 2-0 (Contini)

Il ritorno di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia e al Rigamonti si chiude con una vittoria. Il Brescia ha infatti sconfitto 2-0 il Vicenza, con reti di Moreo e Pajac su rigore, entrambe nel primo tempo. Out Nikita Contini nel Vicenza.

Serie C, Legnago Salus-Fiorenzuola 1-3 (Sgarbi)

Sempre più ultimo il Legnago di Sgarbi. Gli ospiti hanno raggiunto il doppio vantaggio con Stronati e Ferri, poi Giacobbe ha accorciato le distanze. Il definitivo 1-3 porta la firma di Mastroianni. Sgarbi è rimasto in campo fino al 59′.

Serie C, Pistoiese-Modena 1-0 (Mezzoni)

Grande vittoria della Pistoiese contro la prima della classe grazie al gol di Bocic al 22′. Francesco Mezzoni, esterno di centrocampo, è sceso in campo da titolare ed è stato sostituito al 77′.

Serie C, Taranto-Juve Stabia 0-0 (Labriola)

Nel pareggio a reti bianche tra Taranto e Juve Stabia, Valerio Labriola ha giocato tutti i 90′.

Serie C, Virtus Francavilla-Campobasso 4-4 (Prezioso)

Rocambolesco 4-4 tra Virtus Francavilla e Campobasso. 1-1 subito dopo 4′ coi gol di Patierno e Liguori. Padroni di casa che si portano poi addirittura sul 4-1 con Pierno, Idda e ancora Patierno. Poi inizia la remuntada degli ospiti con i gol di Emmausso e Nacci. Al 93′ il gol ancora di Liguori. Prezioso in campo fino al 78′.

Serie D, Aprilia-Giugliano Calcio 3-1 (Baietti)

Clamorosa vittoria dell’Aprilia contro il Giugliano Calcio, primo in classifica del Girone G del campionato di Serie D. Gol di Njame, Milani e Vasco tra i padroni di casa e Cerone per gli ospiti, rimasti in 9 successivamente per le espulsioni a Kyeremateng e Poziello. Baietti ha giocato titolare.

Serie D, Mariglianese-Audace Cerignola 0-3

Vittoria che permette al Cerignola di mantenere gli otto punti di vantaggio sul Francavilla a sette giornate dalla fine. A segno Tascone, Malcore e Longo. Vitiello è partito dalla panchina.