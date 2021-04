Scugnizzeria in the World – Palmiero risponde ancora presente

Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte 4-0 (Younes)

Sconfitta pesantissima quest’oggi per Amin Younes nel match di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte. L’attaccante azzurro, in prestito dal Napoli all’Eintracht e che ha giocato per 68′, ha rimediato un sonoro k.o. in trasferta con le reti di Ginter, Hofmann, Bensebaini e Wolf nei minuti di recupero a sigillare ulteriormente il risultato.

Serie A, Crotone-Udinese 1-2 (Luperto, Ounas)

Vince 2-1 in rimonta l’Udinese in uno dei primi anticipi della trentunesima giornata di Serie A sul campo del Crotone. I friulani si affidano all’estro del suo uomo più significativo, De Paul, a segno oggi con una doppietta. Fa lo stesso la squadra di Cosmi con Simy, che va in gol per il momentaneo 1-1 su rigore, salvo poi andare incontro all’ennesima sconfitta di questo campionato e complicarsi ulteriormente la vita nella lotta salvezza. Ounas: più vivace nella prima parte di gara. Soffre un po’ la marcatura oppressiva dei difensori dell’Udinese e progressivamente perde di efficacia. Luperto è rimasto in panchina.

Serie B, Monza-Cremonese 2-1 (Gaetano)

Termina 2-1 il match tra Monza e Cremonese, valevole per la 34^ giornata di Serie B. Padroni di casa che mettono il match in cassaforte già nel primo tempo grazie alle reti di Frattesi al 34′ e di Dany Mota al 38′. Inutile il goal della Cremonese avvenuto grazie all’autorete di Sampirisi al 60′. Il trequartista del Napoli in prestito alla Cremonese, Gianluca Gaetano ha disputato 68′.

Serie B, Salernitana-Venezia 2-1 (Tutino)

Importantissima vittoria per i Campani che con i tre punti agguantati nel finale rimangono appaiati a Lecce e Empoli, capoliste del campionato. Venezia che passa in vantaggio al 28′ grazie alla rete di Maleh. I padroni di casa però non demordono e nel finale agguantano addirittura una clamorosa rimonta. Gondo subentrato al minuto 80 all’attaccante del Napoli in prestito alla Salernitana, Gennaro Tutino, nei minuti di recupero mette a referto un’incredibile doppietta che sancisce la vittoria.

Serie B, Cittadella-Chievo Verona (Palmiero e Ciciretti)

Una rete di Gargiulo negli ultimi minuti regala la vittoria di misura al Cittadella che batte 1-0 il Chievo Verona. Delude Amato Ciciretti in campo 70 minuti circa, sufficiente la prova di Palmiero uscito negli ultimi minuti di gioco.

Serie C, Legnago Salus-Arezzo 1-1 (Sgarbi e Zanoli)

Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Legnago Salus e Arezzo, oggi in campo per la trentaseiesima giornata di Serie C, girone B. La squadra veneta parte in leggero vantaggio sulla carta e, infatti, si porta per prima in vantaggio al 27′ con il gol di Bulevardi. I minuti passano e il risultato resta invariato, ma proprio mentre i padroni di casa erano pronti a festeggiare la vittoria, Di Grazia al 96′ gli rovina la festa, fissando il risultato sul pareggio. Entra in campo al 56′ l’azzurrino Zanoli, rimane invece in panchina Sgarbi: entrambi sono in prestito dal Napoli al Legnago Salus.

Serie C, Grosseto-Pro Sesto 2-1 (Russo)

Importantissima vittoria del Grosseto per 2-1 ai danni del Pro Sesto. Gara che dopo 36′ si mette in salita per i padroni di casa, che passano in svantaggio grazie alla rete di Gualdi. Nei minuti di recupero del primo però Piccoli trova la rete del pareggio. Grosseto che non demorde e al 73′ trovano la rete che vali i tre punti su calcio di rigore trasformato poi da Galligani. Raffaele Russo, attaccante del Napoli e in prestito al Grosseto, è subentrato al 57′ al posto di Merola.

Serie C, Modena-Padova 0-1 (Prezioso)

Vittoria molto importante del Modena sul campo dell’Alma Juventus Fano questo pomeriggio. Decisivo il gol di Ingegneri al 26′. In campo anche Mario Prezioso, centrocampista del Napoli in prestito al Modena, ammonito al 41′ e sostituito al 71′. Al suo posto, è entrato Davi.

Serie D, Afragolese-Nola 0-1 (Ceparano)

Scontro salvezza allo stadio “Papa” di Afragola quest’oggi nel girone G di Serie D, che vedeva contrapporsi Afragolese e Nola. Non riesce proprio a cambiare marcia la squadra campana, che vede l’obiettivo salvezza allontanarsi sempre di più. A condannare i padroni di casa alla sconfitta (la terza di fila) è un gol di Alvino, che al 79′ segna il gol che vale i tre punti per gli ospiti. In campo per 90′ il centrocampista azzurro Ceparano, in prestito dal Napoli all’Afragolese.

Serie D, Lanusei-Gladiator 0-2 (Altomare)