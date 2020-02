Semplici, il saluto alla Spal: “Non volevo finisse così, ma grazie a tutti”

Dopo 6 anni insieme, si chiude l’avventura di Leonardo Semplici con la Spal. Un esonero arrivato nella giornata di ieri che pone fine a un’avventura bellissima, fatta di tanti successi e di due bellissime cavalcate promozione. Dalla C alla Serie A, mantenuta per negli ultimi due anni e mezzo. “Le parole, quelle giuste ,in momenti come questi faticano ad uscire” esordisce l’ex allenatore, in un lungo post su Instagram in cui ha voluto salutare tutto l’ambiente.

“Grazie a tutti”

“Certamente non era questo il finale che speravo, che desideravo, e con dispiacere finisce adesso il mio percorso a Ferrara” continua. “Ma voglio ringraziarvi tutti quanti per il calore e l’accoglienza di una città che porterò nel cuore, e che sarà sempre la mia seconda casa. Ringrazio la famiglia Colombarini, Presidente, Direttore, Giocatori, Dottori, Fisioterapisti, Magazzinieri e tutti coloro che hanno collaborato per il raggiungimento degli obiettivi. Un grazie particolare a tutto il mio Staff che ha condiviso con me questo straordinario cammino. Vi auguro il meglio. Forza SPAL“