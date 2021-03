Quarto successo consecutivo in campionato per la squadra di Gasperini che nella ripresa, dopo i goal di Gosens e Simy nel primo tempo, cambia passo mandando in gol Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk. Comincia con una sconfitta, la settima di fila, l’esperienza sulla panchina dei calabresi di Serse Cosmi. Luperto ha giocato tutta la partita, mentre Ounas è rimasto in panchina.