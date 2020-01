Serie A, Atalanta-Spal 1-2: la squadra di Semplici ci mette anima e cuore: blitz salvezza

E’ andata in archivio la ventesima giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il botto e con la partita tra Atalanta e Spal, match veramente emozionante fino all’ultimo minuto con due squadre in lotta per obiettivi completamente diversi, gli uomini di Gasperini puntano la Champions League, quelli di Semplici la salvezza che sarebbe l’ennesimo miracolo. L’Atalanta parte subito forte e passa in vantaggio con Ilicic, la gara sembra mettersi in discesa per la squadra di Gasperini. La Spal gioca però un grande secondo tempo e riesce a ribaltare il risultato, prima arriva il pareggio dell’ex Petagna, poi è Valoti con un ottimo tiro a completare la rimonta. Nel finale forcing per l’Atalanta, Gasperini inserisce anche Muriel ma il cambio non porta gli effetti sperati, la Spal chiude con i denti e conquista tre punti preziosissimi per la salvezza. Ecco tutte le pagelle del match.