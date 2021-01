Serie A, Benevento-Milan 0-2: la decidono Kessie e Leao

Termina 0-2 Benevento-Milan, match valevole per il quindicesimo turno di Serie A. Al 13′ Tuia stende in area Rebic ed è calcio di rigore: Kessie spiazza Montipò ed è vantaggio rossonero al 15′. Al 20′ Insigne colpisce un palo interno della porta di Donnarumma, nulla da fare. Al 33′ Tonali viene espulso per un brutto fallo su Ionita, l’arbitro aveva inizialmente estratto il giallo ma l’on-field review cambia la sua decisione. Ad inizio ripresa Leao firma il raddoppio, al 49′ il Benevento è sotto di due reti. Dopo pochi minuti Insigne ha l’occasione per dimezzare lo svantaggio, ma sciupa malamente a pochi passi dalla porta. Krunic al 60′ stende Caprari ed è calcio di rigore: dal dischetto si presenta lo stesso Caprari, ma calcia a lato e Donnarumma si salva. La gara prosegue, molto vivace, il Milan colpisce due legni con Chalanoglu e Kessie, ma termina 2-0 in favore dei rossoneri. Il Milan si conferma ancora una volta primo in classifica.