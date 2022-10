Fondamentale colpo salvezza 1-0 della Sampdoria nel posticipo del lunedì dell’undicesima giornata di Serie A. Nello scontro diretto in casa della Cremonese, è una rete di Colley al 79’ a regalare la prima gioia in campionato a Stankovic e dare una boccata d’ossigeno ai blucerchiati, che abbandonando l’ultimo posto in classifica dove finiscono proprio i grigiorossi. Alvini recrimina per un rigore di Dressers parato da Audero.