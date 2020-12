Crotone-Napoli, arbitra Marinelli: dalla guerra in Afghanistan alla Serie A

Dopo il pareggio ad Alkmaar contro l’AZ per 1-1, il Napoli oggi alle 18:00 scenderà in campo contro il Crotone allo stadio Ezio Scida. I partenopei devono dar continuità in campionato alla vittoria con la Roma e dovranno farlo senza Victor Osimhen, ancora assente per l’infortunio alla spalla. Fra tre giorni ci sarà il match decisivo al Maradona per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Insomma, sono giorni intensi per i ragazzi di Gattuso. Crotone-Napoli sarà diretta da Livio Marinelli, arbitro e militare.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli;

assistenti di linea: Costanzo e Rossi;

IV uomo: Massimi;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Del Giovane.

Livio Marinelli è un arbitro 36enne della sezione di Tivoli -così come Fabrizio Pasqua– ed è un Maresciallo dell’Esercito Italiano. Ha partecipato alla guerra in Afghanistan con il 7° Reggimento alpini per una missione di pace. Questa sarà la sua ottava presenza in Serie A, di cui due arrivate questa stagione: Sassuolo-Cagliari 1-1 e Sampdoria-Bologna 1-2. E’ all’esordio assoluto con il Napoli, mentre ha già arbitrato il Crotone cinque volte, tutte in B: i calabresi ne hanno pareggiate due e perse tre.

Secondo le statistiche di ‘WhoScored.com‘, Marinelli è un arbitro molto severo: 4,5 ammonizioni a partita e un’espulsione ogni quattro match. I rigori fischiati sono uno ogni 3,4 partite. Anche per il mestiere che svolge, il direttore di gara ha una personalità molto forte.

Nico Bastone