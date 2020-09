Serie A femminile, Pontedera-Napoli 0-1: goal di El Bastali

Vince quasi al fotofinish ma con pieno, pienissimo, merito il Napoli Femminile in casa del Pontedera e si prende il primo successo stagionale e tre punti nel girone G di Coppa Italia. Decide la marocchina El Bastali, classe 2002 (in età quindi da Primavera – a proposito, niente esordio per le azzurrine in campionato contro la Roma per la chiusura per allerta meteo da parte del Comune dello stadio Caduti di Brema). Prima, però, dell’incornata vincente su angolo della Martinez della giovane El Bastali, il Napoli aveva collezionato una miriade di occasioni non concretizzate, nonostante il tanto turnover complici le assenze di Di Criscio, Goldoni, Mushtaq, Jacynta (queste ultime due in attesa di transfert) e Cameron.

Molto meglio le azzurre rispetto alle avversarie per tutta la prima frazione: pericolosa Kubassova – nell’inedita posizione di centravanti – con un destro sul quale Sacchi si esaltava, poi era Huchet a impensierire il portiere di casa da fuori area e a calciare fuori in scivolata dopo una buona incursione nei sedici metri avversari. Anche capitan Di Marino sfiorava il gol di testa su azione d’angolo mentre nei primi 45’ da parte del Pontedera c’era da annotare la sola conclusione alta, seppur da ottima posizione, di D’Alessandro.

Artiglieria pesante dentro nella ripresa con gli innesti di Martinez e Chatzinikolaou. La greca aveva almeno due palle gol importanti: una la divorava di testa, sull’altra Sacchi compiva un vero miracolo. La squadra di Marino però sfiorava il gol anche con Huchet e Cafferata, altre belle parate di Sacchi, Nocchi, che calciava male da buona posizione, ed una bordata di Oliviero che finiva a lato. Toscane mai pervenute dalle parti dell’esordiente portiere colombiano Perez e poi la gioia finale per il Napoli con il colpo di testa in mischia di Zoubida El Bastali che regalava il primo sorriso ala squadra del presidente Carlino.