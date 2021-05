Fiorentina in vantaggio al 45’ contro la Lazio. Dopo un paio di occasioni da rete per i biancocelesti, sono i viola a sbloccarla al 32′ col solito Dusan Vlahovic. Errore in fase di disimpegno degli ospiti sulla fascia sinistra, Castrovilli inventa per Biraghi che mette dentro un assist al bacio per il giovane attaccante, autore con massima freddezza del suo 20° gol in Serie A. Gran movimento da parte del serbo sotto porta, padroni di casa avanti.