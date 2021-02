Sono terminate le partite della Serie A delle 15:00. Vittoria per l’Inter in casa contro il Genoa per 3-0, grazie ai gol di Lukaku, Darmian e Sanchez. Anche l’Udinese ha conquistati i tre punti in casa con la Fiorentina, gol decisivo di Nestorovski. Sconfitta invece per il Crotone di Ounas e Luperto contro il Cagliari.