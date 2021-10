Sono terminate le tre partite delle 18:30 della Serie A. Clamorosa sconfitta in casa della Juventus contro il Sassuolo. In vantaggio i neroverdi alla fine del primo tempo con Frattesi, il pareggio di McKennie arriva al 76′. Nel finale beffa per Massimiliano Allegri, col Sassuolo che segna con Maxime Lopez al 94′. Torna alla vittoria invece l’Atalanta per 1-3 sul campo della Sampdoria. Udinese e Verona si dividono la posta in palio: alla Dacia Arena finisce 1-1.