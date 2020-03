Serie A, il Governatore della Liguria Toti su Sampdoria-Verona: “Oggi la decisione”

Ancora caos in Serie A. A rischio anche Sampdoria-Verona, in programma domani. Rinviata nella giornata di ieri, oggi si sono aperti degli spiragli per sapere novità. Il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, su Facebook ha fatto sapere le novità in merito: “​Nelle prossime ore, con il Sindaco di Genova Bucci, decideremo anche come dovrà svolgersi la partita della Sampdoria, in calendario domani al Marassi. Alle 15 oggi pomeriggio ci riuniremo con Prefetti, sanità, Protezione Civile e tutte le persone impegnate nella lotta al virus per definire tutto questo. Intorno alle 18 vi informeremo di tutto. La situazione è sotto controllo”.