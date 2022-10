Serie A, Inter-Salernitana 2-0: a segno Lautaro e Barella

L’Inter con un gol per tempo batte 2-0 la Salernitana, centra il secondo successo consecutivo in campionato e si porta momentaneamente a 6 punti dalla capolista Atalanta. Al quarto d’ora Lautaro Martinez riceve da Barella ai venti metri e fa partire un destro che rimbalza davanti a Sepe e s’insacca all’angolino. La Salernitana rischia a piu’ riprese di subire il gol del raddoppio, che arriva all’ora di gioco. Al termine di una splendida azione dei neroazzurri Calhanoglu lancia in profondita’ Barella che controlla, evita il rientro di Pirola e batte Sepe sul primo palo. Vittoria convincente per l’Inter, che nel prossimo turno sara’ di scena al Franchi contro la Fiorentina, la Salernitana sara’ invece attesa dalla sfida interna allo Spezia.