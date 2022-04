Serie A, Juventus-Inter 0-1: i nerazzurri vincono tra mille polemiche e vanno a -3 dal Milan

Decide il big match una rete di Calhanoglu a fine primo tempo: prima Szczesny para il suo rigore (molto dubbio) , ma dopo analisi Var (molto dubbia) si ripete e il turco segna. Tante emozioni: su tutti una traversa per Chiellini e un palo per Zakaria. Inzaghi torna alla vittoria e sale a quota 63 punti, a -3 da Milan (in campo lunedì sera) e Napoli (coi nerazzurri che devono sempre recuperare una partita). Resta a quota 59 la Juve che interrompe a 16 giornate la propria imbattibilità in una partita che porterà con se tantissime polemiche.