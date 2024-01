Serie A, Lazio-Lecce 1-0: decisivo Felipe Anderson

Vittoria di misura della Lazio che, per la prima volta nell’era Sarri, batte il Lecce ed ottiene il suo quinto successo consecutivo annullando, di fatto, la distanza col quarto posto in attesa della gara della Fiorentina. Decisiva la rete dell’1-0 all’ora di gioco di Felipe Anderson: la seconda del brasiliano in questo campionato. Per i biancocelesti testa ora alle Final Four di Supercoppa in settimana, prima della gara al rientro in campionato. Contro il Napoli mancheranno infatti Zaccagni ed Immobile, che hanno rimediato due gialli pesanti. Per il Lecce, protagonista comunque di una buona gara, nel prossimo turno tra le mura amiche del Via del Mare la sfida con la Juventus.