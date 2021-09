Lazio contro Roma finisce 3-2 in un’altra partita che è un biglietto da visita per raccontare che il bistrattato calcio italiano sta iniziando a suon di spettacolo, a uscire dal tunnel e dal torpore. Gran partita con gol di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson per i biancocelesti e di Ibanez e Veretout per la Roma.