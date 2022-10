Serie A, Lazio-Udinese 0-0: Sarri perde Immobile

Finisce 0-0 la sfida tra Lazio e Udinese, valida per la decima giornata di Serie A. Nel primo tempo gli ospiti colpiscono una traversa con Samardzic, mentre i biancocelesti si rammaricano per un paio di grandi interventi di Silvestri su Felipe Anderson e Milinkovic. Alla mezzora Sarri perde Immobile per infortunio e da lì in avanti il match cala d’intensità. All’85’ seconda traversa friulana con Deulofeu, ma alla fine le squadre si accontentano di un pari che le mantiene a pari punti nelle posizioni che contano.