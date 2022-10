Il Milan ottiene una vittoria in trasferta sul campo dell’Empoli e torna a tallonare il Napoli in classifica. I rossoneri passano in vantaggio con Rebic al 70′. Nei minuti finali però succede di tutto: Bajrami al 92′ pareggia, ma pochi istanti dopo Toure fa il 1-2. Leao poi la chiude per il definitivo 1-3.