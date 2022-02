Serie A negli USA? La Lega ufficializza il progetto per una tournè durante i Mondiali

E’ arrivata l’ufficialità da parte della Lega Serie A in un comunicato stampa diramato nella giornata di oggi. Nel corso dell’Assemblea di oggi a Milano, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha in seguito illustrato alle Società la progettualità della Lega Serie A per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar.

Fonte: TMW