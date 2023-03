Serie A, Roma-Sassuolo 3-4: colpaccio per Dionisi

Roma-Sassuolo 3-4 nella 26a giornata di Serie A. All’Olimpico, senza lo squalificato Mourinho in panchina, i giallorossi sono stati battuti dal Sassuolo di Dionisi perdendo la possibilità di agganciare il secondo posto dell’Inter. Neroverdi avanti di due gol già al 18′ con la doppietta di Laurienté, ma avvicinati dal destro vincente di Zalewski al 26′. Poco prima dell’intervallo Kumbulla però si è fatto espellere per reazione su Berardi, lasciando la Roma in dieci e causando il rigore trasformato dal capitano del Sassuolo per l’1-3. Nella ripresa Dybala ha illuso l’Olimpico con un gran gol al 50′, ma a un quarto d’ora dal termine Pinamonti ha calato il poker per il terzo successo consecutivo degli emiliani che la rete di Wijnaldum al 94′ non ha messo in discussione.

Fonte: Sport Mediaset