Serie A, Salernitana-Lazio 0-2: doppietta di Ciro Immobile

La Lazio supera 2-0 la Salernitana nel match valido per la 23esima giornata di Serie A, ritrova il successo anche in campionato e sale momentaneamente al quarto posto solitario in classifica (in attesa di Roma-Verona), approfittando del ko dell’Atalanta. A decidere il match dell’Arechi è una doppietta di Ciro Immobile, che non segnava dalla trasferta di Lecce del 4 gennaio. Il bomber azzurro prima la sblocca al 60′ su invito di Marusic, poi si procura e trasforma il penalty che chiude i conti (69′). All’89’ altro rigore per i biancocelesti, ma Luis Alberto si fa ipnotizzare da Sepe. Debutto amaro per Sousa, che continua a fare i conti con una classifica da brividi.