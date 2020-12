Termina 0-0 il primo tempo tra Udinese e Crotone. Meglio i bianconeri in questa prima frazione di gioco, dove trovano anche il gol con Pussetto, poi annullato per fuorigioco. Non male la prova dei calabresi, che però tirano in porta solo con Messias nei primi minuti del match. Problemi al ginocchio destro per Rodrigo De Paul: l’argentino si è accasciato a terra ed è rientrato in campo dolorante.