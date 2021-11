Serie A, Venezia-Roma 3-2: giallorossi in crisi

Termina il primo tempo del lunch match della dodicesima giornata di Serie A con la Roma avanti 2-1 contro il Venezia. Al Penzo parte fortissimo la squadra di casa che al passa in vantaggio al 3′ con Caldara sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dopo 4′ rigore prima concesso da Aureliano ai giallorossi e poi annullato dopo il controllo al Var per un fuorigioco di Pellegrini. La Roma sul finale del primo tempo ribalta clamorosamente il match nel giro di 4 minuti: prima con Shomurodov al 43′ e poi con Abraham al 46′. Nella ripresa uno due micidiale e in 8′ il Venezia ribalta nuovamente il risultato. Al 67′ rigore trasformato da Aramu, penalty concesso per un fallo di Cristante su Caldara. Al 75′ il gol vitoria di Okereke: lanciato in profondità l’attaccante brucia in velocità i centrali della Roma e a tu per tu con Rui Patricio firma il 3-2.