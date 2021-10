Serie B – Al Crotone non basta il rigore parato da Contini, l’Alessandria vince 1-0

Sconfitta di misura per il Crotone di Nikita Contini nel match contro l’Alessandria valido per l’anticipo di Serie B. I calabresi giocano una partita di sacrificio, ma vengono puniti dalla rete di Kolaij a fine primo tempo. Il portiere in prestito dal Napoli non può nulla sulla rete, rendendo sfortunata una prestazione che era iniziata ottimamente grazie al rigore parato a Corazza dopo solo pochi minuti di gioco.

Nel finale, ad aumentare i rimpianti del Crotone anche la traversa scheggiata da Cuomo che avrebbe significato il pari.