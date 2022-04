Il sabato di calcio cadetto è da poco andato in archivio, e a chiuderlo è stato un match di alta classifica, quello tra Frosinone e Cremonese. Con lo scivolone dell’ormai ex capolista, che perde 2-1 in terra ciociara: la formazione di mister Grosso, inizialmente in svantaggio, ribalta la partita, ritrovando punti dopo due sconfitte consecutive. Gaetano ha colpito una traversa.

Marcatori: 18′ Buonaiuto (C), 22′ [rig.] Canotto (F), 37′ Zerbin (F)