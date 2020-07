Serie B, il punto sui giovani del Napoli: Bifulco in Serie C! Tutino e Ciciretti ai play-off

Terminata stasera la regular season in Serie B, la redazione di IamNaples.it fa il punto sui giovani del Napoli impegnati nel campionato cadetto, in attesa dei play-off e dei play-out.

Alfredo Bifulco, in prestito alla Juve Stabia, è retrocesso in Serie C. Fatale il pessimo cammino post-lockdown, con una sola vittoria in dieci partite, in rimonta contro il Chievo per 3-2. Per Bifulco lo score è di 2 gol e di 2 assist in 26 presenze.

Gianluca Gaetano, in prestito alla Cremonese, ha conquistato la salvezza con 49 punti. Per lui uno score di 3 gol (doppietta stasera al Pordenone) e 2 assist in 14 presenze.

Gennaro Tutino e Amato Ciciretti, entrambi in prestito all’Empoli, si giocheranno la Serie A ai play-off nel turno preliminare contro il Chievo (chi vince affronterà lo Spezia). Tutino ha segnato 3 gol e siglato un assist in 16 presenze, mentre per Ciciretti sono 4 gol e un assist in 17 partite.

Mario Prezioso e Zinedine Machach, entrambi in prestito al Cosenza, hanno conquistato una clamorosa salvezza con la maglia della squadra calabrese, grazie alle cinque vittorie nelle ultime cinque partite. Machach ha segnato un gol e siglato un assist in 18 presenze, mentre lo score di Prezioso è di soli 2 assist in 6 presenze.

Nikita Contini, portiere in prestito alla Virtus Entella, ha disputato un campionato tranquillo: per lui sono 44 le reti incassate in 31 presenze, con 11 clean-sheet.

Luca Palmiero, in prestito al Pescara, ha giocato 20 partite e segnato un gol. Giocherà i play-out contro il Perugia.

Nico Bastone