Perde un’altra partita il Como in Serie B, la quinta in nove partite. I lombardi sono al penultimo posto con soli sei punti conquistati, ma quella di oggi è una sconfitta dura da digerire, dopo il gran mercato della scorsa estate. Il Modena ha infatti vinto 5-1: doppietta di Pergreffi e gol di Armellino, Diaw e Magnino. All’84’ il gol della bandiera di Cutrone. Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli in prestito al Como, è rimasto in panchina 90′.