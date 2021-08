Vittoria del Parma in casa contro il Benevento per 1-0 grazie a un gol nel finale: al 98′ è stato Mihaila che ha regalato i tre punti ai crociati. Gennaro Tutino, in prestito dal Napoli, è rimasto in campo per 77′. Per il Benevento di Caserta è la prima sconfitta stagionale dopo la vittoria all’esordio con l’Alessandria.