Termina 2-1 la partita tra Albinoleffe e Grosseto, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C. Una vittoria conquistata in rimonta dai bergamaschi, dopo il vantaggio iniziale siglato da Polidori. Poi Manconi al 55′ e Canestrelli dopo circa 20′ hanno portato la vittoria all’Albinoleffe. Raffaele Russo, calciatore del Napoli in prestito al Grosseto, è entrato in campo al 67′.